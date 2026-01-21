Глава Ryanair назвал X «выгребной ямой» на фоне конфликта с Маском

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал социальную сеть X «выгребной ямой» на фоне конфликта с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает издание The Independent.

«Я считаю, что социальные сети, и X в частности, — это выгребная яма. Я не являюсь их участником, никогда не подписывался и не участвую в них. Но лично меня возмущает анонимность в социальных сетях», — сказал глава компании.

О'Лири добавил, что скандал с чат-ботом Grok, разработанным компанией xAI, оскорбителен. По его словам, женщины и дети должны быть защищены от того, чтобы «их изображения не были подвергнуты цензуре».

17 января Маск и О'Лири обменялись резкими высказываниями из-за отказа последнего внедрять интернет Starlink на борту самолетов. По словам главы авиакомпании, установка антенны на фюзеляже воздушного судна приведет к увеличению веса и лобового сопротивления. Из-за этого «расход топлива снизится на 2%». Американский предприниматель сначала назвал О'Лири «неинформированным», а затем «полным идиотом». Он выразил уверенность, что Ryanair потеряет клиентов в пользу авиакомпаний, предлагающих доступ в интернет.

Ранее от Apple и Google потребовали удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов.