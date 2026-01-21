Размер шрифта
Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Британские врачи не спасли 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку
Врачи в Англии не смогли спасти двухлетнюю девочку после того, как она проглотила батарейку, пишет Mirror.

По словам 40-летней Стейси Никлин, ее дочь Харпер-Ли утром указывала на рот. Мать не заподозрила опасности, так как девочка нередко повторяла этот жест — сама Стейси с детства страдала от тяжелых инфекций горла.

Женщина уложила ребенка спать и уехала на работу. Примерно через час ей позвонила старшая дочь, 23-летняя Джейми-Ли, и сообщила, что сестра начала плеваться кровью. Когда Никлин вернулась домой, девочка уже находилась в машине скорой помощи.

По словам матери, парамедики признались, что никогда не сталкивались с подобной ситуацией и не могли определить источник кровотечения. Ребенка срочно доставили в Королевскую университетскую больницу Стока.

В больнице врачи обнаружили в организме девочки кнопочную батарейку от пульта с LED-подсветкой. Она прожгла пищевод и повредила крупную артерию, ведущую к сердцу. Медики сообщили семье, что Харпер-Ли необходимо перевести в Детскую больницу Бирмингема, однако девочка не переживет транспортировку.

«Я умоляла сделать все возможное, чтобы спасти ее», — вспоминает мать.

По словам британки, после фразы врача «мне очень жаль» она потеряла сознание от шока.

Врачи предупреждают, что проглоченные кнопочные батарейки могут вызывать тяжелые ожоги тканей в течение нескольких часов и представляют особую опасность для маленьких детей.

