Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана ушло в отставку после выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента страны, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на указ главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Согласно законам Казахстана, правительство обязано сложить полномочия перед вновь избранным мажилисом. При этом члены правительства и премьер-министр будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Выборы в мажилис прошли в Казахстане 10 января. По данным Центральной избирательной комиссии с результатом 71,09% одержала победу партия «Нур Отан» (Свет Отечества), возглавляемая бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. В парламент также прошли Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (10,95% голосов) и Народная партия Казахстана (9,10%голосов).

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