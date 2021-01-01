В ЕАЭС сменилась страна-председатель

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) переходит от Белоруссии к Казахстану с 1 января 2021 года.

Приоритетами Казахстана как страны-председателя в числе прочего станут полноценная реализация договора о союзе, устранение барьеров и развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, заявлял ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Sputnik Казахстан.

ЕАЭС был создан в 2015 году как международная организация, обеспечивающая свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной экономической политики. Членами Союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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