Кремль: Путин сам решит, в какой форме сообщит о своей вакцинации коронавирусом

Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о своей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что российский лидер принял решение прививаться, он ждал завершения всех формальностей.

«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что эти формальности были завершены на текущей неделе.

«Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», — подчеркнул Песков, добавив, что пока нет информации о том, в какой форме это будет происходить.

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