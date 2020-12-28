Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве страны с «русским миром»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна окончательно порвала с «русским миром» и продолжит свой путь как часть Запада. Об этом он сказал в интервью журналу Internationale Politik.

Он подчеркнул, что Киев ни за что не отступит от «двух фундаментальных принципов».

«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен», — сказал Кулеба.

Он добавил, что все остальное — это вопрос времени и дипломатии.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела украинского государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется «страной-агрессором». Россия обвинения свой адреса отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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