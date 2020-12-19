Эксперт рассказал, что ждет Трампа при его отказе покинуть Белый дом

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Агентам Секретной службы придется выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг не захочет покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Такое мнение выразил профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув, передает РИА «Новости».

По данным телеканала CNN, ранее республиканец заявил ряду советников, что откажется уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.

Косгроув считает, что Трамп не сможет сохранить свои президентские полномочия при отказе покидать президентскую резиденцию, у него даже не будет законного права там пребывать.

«Секретной службе придется выдворить его. Это было бы очень постыдно, сомневаюсь, что Дональд Трамп хочет быть первым президентом, которого, отбрыкивающегося и кричащего, физически выносят из Белого дома в конце срока», — сказал эксперт.

Он напомнил, что у Трампа просто не будет другого выбора, как уйти, поскольку Джо Байден будет приведен к присяге 20 января к 12 часам. После этого демократ официально станет президентом Соединенных Штатов. С этого момента Трампу уже не будут подчиняться военные и федеральные служащие, у членов правительства также истекут полномочия.

«Вопрос в том, что будет лучше для Трампа и его бренда... Его отказ покинуть Белый дом не пройдет с колеблющимися избирателями, которые ему понадобятся, чтобы победить на президентских выборах 2024 года», — подытожил Косгроув.

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