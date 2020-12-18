В посольстве РФ в Софии назвали высылку дипломата безосновательной

Российское посольство в Софии негативно отреагировало на высылку дипломата РФ из Болгарии в связи с подозрениями в «шпионаже».

Дипмиссия назвала такое решение безосновательным.

«Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве также подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Ранее стало известно, что в Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата и дали ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Также недавно министерство иностранных дел Болгарии уже высылало двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии заявляло, что Болгария не предоставила доказательств, подтверждающих обвинения против дипломатов.

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