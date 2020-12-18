Песков не располагает данными о заказчиках убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает упомянутыми российским лидером Владимиром Путиным данными о заказчиках убийства Бориса Немцова.
«Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией», — произнес он в ответ на вопрос журналистов о том, какие именно данные на этот счет есть у главы государства.
Представитель Кремля добавил, что представители СМИ, общественники и правозащитники смогут задать этот вопрос президенту сами при следующих контактах.
Ранее Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что в деле об убийстве Немцова «в целом все понятно».
Борис Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
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