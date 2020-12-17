Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса.

Он напомнил, что вакцины, поступающие в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста. Для его же возрастной категории пока препарата нет.

Однако президент отметил, что планирует сделает прививку в будущем, когда это станет возможно. Он добавил, что является «в этом смысле достаточно законопослушным» человеком и прислушивается к рекомендациям специалистов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о прохождении Путиным тестов на коронавирус SARS-CoV-2.