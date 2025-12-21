На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье утонул авторитетный бизнесмен

В Подмосковье на Клязьминском водохранилище утонул бизнесмен Виктор Аверин
Известный бизнесмен Виктор Аверин утонул во время лодочной прогулки на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в субботу. Лодка с шестью людьми на борту перевернулась. Пятерым удалось спастись, жизнь одного из них была вне опасности после госпитализации. Тело Аверина обнаружили водолазы.

В прошлом имя Виктора Аверина и его покойного брата Александра связывали с солнцевской организованной преступной группировкой, одной из самых влиятельных в 1990-е годы. Сам Аверин никогда не подтверждал эту информацию. В последние годы он занимался благотворительностью, был сооснователем фонда и участвовал в финансировании строительства храма.

В октябре в Таиланде на популярном курортном острове Пхукет утонул 56-летний российский предприниматель Андрей. Мужчина, занимавшийся строительным бизнесом в Обнинске, прилетел на остров с семьей, приобретя тур на десять дней. После заселения в отель рядом с пляжем Карон Андрей отправился плавать в море в вечернее время один.

Ранее со дна озера в Башкирии подняли почти 800 утонувших овец.

