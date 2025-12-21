Над регионами России сбили 35 беспилотников за 3,5 часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за 3,5 часа над регионами России 35 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, перехват осуществлялся с 20:00 до 23:30 по московскому времени 21 декабря. Большинство целей — 23 БПЛА — уничтожены над Черным морем, еще 6 над Крымом, 3 над Азовским морем и 3 над Белгородской областью.

Вечером 21 декабря в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников. По данным министерства обороны, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 104 014 беспилотных летательных аппаратов.

Утром 21 декабря Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на текущие сутки перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над российскими регионами. В ведомстве пояснили, что два дрона были уничтожены над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбили в небе над Ростовской областью.

Ранее россиян призвали быть настороже из-за возможной подготовки ВСУ массированной атаки.