Экс-футболист сборной России заявил, что РПЛ отстает от Европы на полвека

Экс-игрок Канчельскис: мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил о необходимости уезжать молодым игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ) при любой возможности в Европу, передает «РБ Спорт»

«При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан и улетать. Не нужно ждать предложения от «ПСЖ» или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть. Мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы. Если все наши игроки будут выступать только в РПЛ, ничего не изменится», — сказал Канчельскис.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за одного из лидеров ЦСКА.