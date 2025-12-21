Гуменнику предрекли проигрыш Малинину на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы фигуриста Петра Гуменника на Олимписйких играх 2026 года. Ее слова передает Sport24.
«У Петра Гуменника прекрасная форма. Его шансы на Олимпиаде? Сегодня с Ильей Малининым никто не может сравниться. Так что Петя мог бы бороться за все остальные места, кроме первого», — заявила Тарасова.
Гуменник чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.
Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.
Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее Тарасова засомневалась в четверном прыжке фигуристки Петросян на ОИ-2026.