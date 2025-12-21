На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гуменнику предрекли проигрыш Малинину на ОИ-2026

Тарасова: Гуменник на ОИ мог бы бороться за все остальные места, кроме первого
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы фигуриста Петра Гуменника на Олимписйких играх 2026 года. Ее слова передает Sport24.

«У Петра Гуменника прекрасная форма. Его шансы на Олимпиаде? Сегодня с Ильей Малининым никто не может сравниться. Так что Петя мог бы бороться за все остальные места, кроме первого», — заявила Тарасова.

Гуменник чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Тарасова засомневалась в четверном прыжке фигуристки Петросян на ОИ-2026.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами