Гуменнику предрекли проигрыш Малинину на ОИ-2026

Тарасова: Гуменник на ОИ мог бы бороться за все остальные места, кроме первого

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы фигуриста Петра Гуменника на Олимписйких играх 2026 года. Ее слова передает Sport24.

«У Петра Гуменника прекрасная форма. Его шансы на Олимпиаде? Сегодня с Ильей Малининым никто не может сравниться. Так что Петя мог бы бороться за все остальные места, кроме первого», — заявила Тарасова.

Гуменник чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

