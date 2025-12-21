На Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возникший пожар», — говорится в сообщении.

17 декабря в оперштабе сообщили, что в Славянском районе Кубани по 53 адресам были обнаружены обломки БПЛА. По его данным, повреждения получили 39 домовладений. В большинстве случаев у зданий пострадали окна и двери, крыши и фасады. В местной администрации пообещали помочь владельцам пострадавшей недвижимости.

Из-за атаки беспилотников район оставался без электричества — 12,7 тыс. абонентов были вынуждены оставаться в темноте. Спустя несколько часов эта проблема была решена.

