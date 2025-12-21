На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод

Оперштаб: в поселке Волна обломки БПЛА повредили трубопровод
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возникший пожар», — говорится в сообщении.

17 декабря в оперштабе сообщили, что в Славянском районе Кубани по 53 адресам были обнаружены обломки БПЛА. По его данным, повреждения получили 39 домовладений. В большинстве случаев у зданий пострадали окна и двери, крыши и фасады. В местной администрации пообещали помочь владельцам пострадавшей недвижимости.

Из-за атаки беспилотников район оставался без электричества — 12,7 тыс. абонентов были вынуждены оставаться в темноте. Спустя несколько часов эта проблема была решена.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами