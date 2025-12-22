Стало известно о прогрессе по вопросу запуска карты «Мир» в Таиланде

Россия и Таиланд продвинулись в обсуждении возможности использования карт платежной системы «Мир» в королевстве, сообщают «Известия» со ссылкой на дипломатов в обеих странах.

В тайском посольстве в Москве отметили, что запуск карты облегчит обмен товарами и инвестициями.

«Однако коммерческим банкам и регулирующему органу необходимо учесть технические и юридические процедуры», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве РФ в королевстве заявили, что актуальность использования карт «Мир» понимают Москва и Бангкок, а детали должны обсуждаться специалистами ЦБ и банковских учреждений государств.

«Главное, чтобы это не оказалось так, как во Вьетнаме. Там, насколько я знаю, буквально несколько банков принимают их. То есть формально карту «Мир» можно где-то обналичить, но по факту остальные банки и магазины не принимают», — предупредил глава центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.

На прошлой неделе на Мальдивах начали принимать карты «Мир» для оплаты услуг в гостиницах. Туристы обнаружили, что расплатиться российскими картами можно в одном из четырехзвездочных отелей на островах. Так, с их помощью можно оплатить массаж и мини-бар. Комиссия составляет 3%.

Ранее были названы последствия бессрочной работы карт «Мир».