На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США допустили отмену пошлин на некоторые товары

Белый дом: США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США могут отменить пошлины на товары, которые невозможно изготовить на территории страны. Об этом телеканалу CBS заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов», — сказал глава совета.

Хассет добавил, что работой по изучению данного вопроса руководит торговый представитель США Джеймисон Грир.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что значительно усилил национальную безопасность страны благодаря введению пошлин на иностранные товары. По его словам, Соединенные Штаты благодаря подобным решениям стали к настоящему моменту самым финансово сильным государством в мире.

Трамп подчеркнул, что если Верховный суд США вынесет решение о незаконности этих пошлин, то это будет самой большой угрозой для нацбезопасности американского государства в истории.

Ранее Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами