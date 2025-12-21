В США допустили отмену пошлин на некоторые товары

Белый дом: США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары

США могут отменить пошлины на товары, которые невозможно изготовить на территории страны. Об этом телеканалу CBS заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов», — сказал глава совета.

Хассет добавил, что работой по изучению данного вопроса руководит торговый представитель США Джеймисон Грир.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что значительно усилил национальную безопасность страны благодаря введению пошлин на иностранные товары. По его словам, Соединенные Штаты благодаря подобным решениям стали к настоящему моменту самым финансово сильным государством в мире.

Трамп подчеркнул, что если Верховный суд США вынесет решение о незаконности этих пошлин, то это будет самой большой угрозой для нацбезопасности американского государства в истории.

Ранее Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн».