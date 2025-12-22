На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль одобрил проект строительства новых еврейских поселений на Западном берегу

Израиль одобрил строительство 19 новых еврейских поселений на Западном берегу
true
true
true
close
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Власти Израиля одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Таким образом, общее число новых поселений за последние несколько лет достигло 69. По словам израильского министра финансов Бецалеля Смотрича это является рекордом.

Издание отмечает, что за время пребывания у власти нынешнего правительства Израиля количество еврейских поселений на Западном берегу увеличилось почти на 50%. В 2022 году там насчитывалось 141 поселение. После одобрения нового строительства их число возросло до 210.

21 августа стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил об осуждении Лондоном намерения Израиля построить на Западном берегу реки Иордан новые еврейские поселения.

Ранее сообщалось, что Израиль легализовал 13 еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами