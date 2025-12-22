Израиль одобрил проект строительства новых еврейских поселений на Западном берегу

Власти Израиля одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Таким образом, общее число новых поселений за последние несколько лет достигло 69. По словам израильского министра финансов Бецалеля Смотрича это является рекордом.

Издание отмечает, что за время пребывания у власти нынешнего правительства Израиля количество еврейских поселений на Западном берегу увеличилось почти на 50%. В 2022 году там насчитывалось 141 поселение. После одобрения нового строительства их число возросло до 210.

21 августа стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил об осуждении Лондоном намерения Израиля построить на Западном берегу реки Иордан новые еврейские поселения.

Ранее сообщалось, что Израиль легализовал 13 еврейских поселений на Западном берегу Иордана.