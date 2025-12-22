Банкиры выступили против перехода на СМЭВ для доступа к «Цифровому профилю гражданина»

Банки выступили против планов Минцифры перевести их с 2 февраля 2026 года на подключение к сервису «Цифровой профиль гражданина» через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) вместо текущего API. Об этом «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) сообщил в письме в Банк России и аппарат правительства, передает «Коммерсантъ».

По мнению НСФР, переход на СМЭВ, где ответ на запрос может идти до нескольких часов вместо мгновенного онлайн-ответа по API, создаст угрозу сбоев в основных процессах: кредитовании, дистанционном обслуживании, проверке клиентов. На техническое переподключение даже крупным банкам потребуется не менее 106 рабочих дней, мелким — до 250, что делает срок до 2 февраля 2026 года нереалистичным.

«Банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов… при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

В ноябре финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что у россиян могут появиться профили, включающие налоговую дисциплину, характер экономической активности, наличие статусов, связанных с повышенными рисками, модели потребительского поведения.

Ранее банки начали уточнять родственную связь при переводах денег.