На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банкиры выступили против перехода на СМЭВ для доступа к «Цифровому профилю гражданина»

Банки утратят мгновенный доступ к «Цифровому профилю гражданина»
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Банки выступили против планов Минцифры перевести их с 2 февраля 2026 года на подключение к сервису «Цифровой профиль гражданина» через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) вместо текущего API. Об этом «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) сообщил в письме в Банк России и аппарат правительства, передает «Коммерсантъ».

По мнению НСФР, переход на СМЭВ, где ответ на запрос может идти до нескольких часов вместо мгновенного онлайн-ответа по API, создаст угрозу сбоев в основных процессах: кредитовании, дистанционном обслуживании, проверке клиентов. На техническое переподключение даже крупным банкам потребуется не менее 106 рабочих дней, мелким — до 250, что делает срок до 2 февраля 2026 года нереалистичным.

«Банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов… при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

В ноябре финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что у россиян могут появиться профили, включающие налоговую дисциплину, характер экономической активности, наличие статусов, связанных с повышенными рисками, модели потребительского поведения.

Ранее банки начали уточнять родственную связь при переводах денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами