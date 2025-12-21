На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отключения света в Сан-Франциско вызвали перебои в работе беспилотных автомобилей

Tesla

Отключения электроэнергии в Сан-Франциско вызвали перебои в работе беспилотных автомобилей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Из-за неспособности распознавать неработающие светофоры беспилотные машины остановились прямо посреди улиц. Это вызвало пробки в городских районах.

По информации, поступившей от производителя автономных автомобилей компании Waymo, в Сан-Франциско временно прекратились перевозки на них.

21 декабря сообщалось, что свыше 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии в американском штате Калифорния. Без света находятся 125 тысяч потребителей в городе Сан-Франциско. Отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров.

По данным управления пожарной охраны Сан-Франциско, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в данный момент пытаются потушить.

Ранее сообщалось, что Tesla пыталась скрыть данные о ДТП с участием беспилотных автомобилей.

