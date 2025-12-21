На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В оперативных службах назвали предварительную причину взрыва в Химках

Предварительной причиной взрыва в Химках стал регенеративный патрон
Сергей Савостьянов/ТАСС

Причиной взрыва в Химках, по предварительным данным, стал регенеративный патрон. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, к взрыву, судя по всему, привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который применяется в противогазах.

Вечером 20 декабря при взрыве в Химках Московской области подросток получил несовместимые с жизнью травмы, еще один школьник и проходившая мимо женщина были ранены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В полиции назвали предварительной причиной детонации неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

По данным СМИ, пострадавшие при взрыве подростки были активными участниками диггерского сообщества, регулярно отправлялись в походы и занимались поиском, а также разборкой разнообразных устройств.

7 декабря сообщалось, что в Москве в руках у подростка взорвалась полученная от друга петарда.

Ранее в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев.

