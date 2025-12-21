«Хана!»: Песков оценил продолжение истории любви на прямой линии с Путиным

Песков двумя словами оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным

Журналист Павел Зарубин показал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову кадры, на которых мужчина, сделавший предложение руки и сердца во время прямой линии, перезванивает возлюбленной. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

На записи слышно, что она просит жениха обсудить случившееся дома.

«Все, хана! Хана!» — прокомментировал представитель Кремля.

19 декабря российский президент Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и волонтерами. Уральский журналист Кирилл Бажанов во время мероприятия был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться». Корреспондент в прямом эфире сделал предложение возлюбленной и позвал главу государства на свадьбу. Избранница журналиста согласилась.

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.