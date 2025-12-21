На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хана!»: Песков оценил продолжение истории любви на прямой линии с Путиным

Песков двумя словами оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Журналист Павел Зарубин показал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову кадры, на которых мужчина, сделавший предложение руки и сердца во время прямой линии, перезванивает возлюбленной. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

На записи слышно, что она просит жениха обсудить случившееся дома.

«Все, хана! Хана!» — прокомментировал представитель Кремля.

19 декабря российский президент Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и волонтерами. Уральский журналист Кирилл Бажанов во время мероприятия был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться». Корреспондент в прямом эфире сделал предложение возлюбленной и позвал главу государства на свадьбу. Избранница журналиста согласилась.

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами