На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Проверка Росстандарта: у иномарок массово отзовут сертификаты ОТТС при выявлении нарушений

Росстандарт проведет массовые проверки сертификатов ОТТС у ввезенных иномарок
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт в 2026 году проверит обоснованность выдачи Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и одобрений типа шасси (ОТШ) на автомобили, представленные на российском рынке, выяснила «Газета.Ru». Это следует из заказа Росстандарта на оказание услуг по проведению соответствующей проверки, с которым ознакомилось издание.

ОТТС и ОТШ — обязательные сертификационные документы, позволяющий производить транспортные средства или выпускать в обращение их в страну крупными партиями и вести официальные продажи.

«Обеспечение выполнения требований Технического регламента в части правильности и обоснованности ОТТС (ОТШ), а также выявление нарушений в деятельности органов по сертификации, которые могли бы повлечь за собой выпуск в обращение продукции, несоответствующей обязательным требованиям безопасности, и нарушение положений Технического регламента», — говорится в техзадании Росстандарта на оказание услуг по проведению проверки правильности и обоснованности оформления ОТТС и ОТШ.

Также техзаданием на проведение проверки предусмотрен контроль соблюдения испытательными лабораториями требований и процедур, установленных техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» при испытаниях машин для выдачи ОТТС и ОТШ.

Проверки правильности оформления ОТТС и ОТШ, а также выявление нарушений в работе сертификационных органов будут вестись в течение 2026 года. Их результаты будут передаваться в Росстандарт ежеквартально вплоть до 15 декабря 2026 года.

Ранее президент Путин посоветовал россиянам покупать отечественные автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами