Проверка Росстандарта: у иномарок массово отзовут сертификаты ОТТС при выявлении нарушений

Росстандарт в 2026 году проверит обоснованность выдачи Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и одобрений типа шасси (ОТШ) на автомобили, представленные на российском рынке, выяснила «Газета.Ru». Это следует из заказа Росстандарта на оказание услуг по проведению соответствующей проверки, с которым ознакомилось издание.

ОТТС и ОТШ — обязательные сертификационные документы, позволяющий производить транспортные средства или выпускать в обращение их в страну крупными партиями и вести официальные продажи.

«Обеспечение выполнения требований Технического регламента в части правильности и обоснованности ОТТС (ОТШ), а также выявление нарушений в деятельности органов по сертификации, которые могли бы повлечь за собой выпуск в обращение продукции, несоответствующей обязательным требованиям безопасности, и нарушение положений Технического регламента», — говорится в техзадании Росстандарта на оказание услуг по проведению проверки правильности и обоснованности оформления ОТТС и ОТШ.

Также техзаданием на проведение проверки предусмотрен контроль соблюдения испытательными лабораториями требований и процедур, установленных техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» при испытаниях машин для выдачи ОТТС и ОТШ.

Проверки правильности оформления ОТТС и ОТШ, а также выявление нарушений в работе сертификационных органов будут вестись в течение 2026 года. Их результаты будут передаваться в Росстандарт ежеквартально вплоть до 15 декабря 2026 года.

