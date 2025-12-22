Россиянам объяснили, как понять, что вам пора в отпуск

HR-эксперт Пронякина: лучше всего брать отпуск две недели зимой и две летом

Что поможет вовремя распознать усталость и профессиональное выгорание, а также снизить его риск в дальнейшем, «Газете.Ru» рассказала Наталья Пронякина, директор по персоналу ПЭК.

Основной признак повышенного выгорания — усталость и сниженная концентрация, которая не проходит после качественного отдыха, например, прогулки, просмотра фильма или спортивных активностей на выходных.

«Если даже после хорошего сна вы просыпаетесь уставшим и не хотите ничего делать, это говорит о накопленной усталости и стрессе. Кроме того, выгорание часто проявляется в повышенной апатии, а в некоторых случаях — нервозности и навязчивых мыслях. Работник начинает задаваться вопросами: «Что им всем нужно? Почему от меня опять требуют выполнения каких-либо задач?» Появляется желание имитировать активность вместо выполнения задач, чтобы избежать реальной нагрузки, сохраняя при этом видимость продуктивности. Вы стремитесь ограничить участие в чатах и встречах, придумывая оправдания для пропусков, все чаще отклоняете новые задачи и переносите дедлайны. Снижение среднего времени выполнения работы сочетается с ростом числа ошибок и отсутствием инициативы», — объяснила она.

Эксперт рекомендует брать отпуск не реже двух раз в год с минимальной продолжительностью одной части в 14 дней. Наиболее подходящий вариант — две недели зимой и две летом, чтобы организм успевал восстанавливаться от накопленного стресса.

«Лучше отдыхать в месяцы с большим числом рабочих дней: июль (23 дня), апрель, сентябрь, октябрь, декабрь (по 22 дня), что помимо финансовой выгоды, позволит вам в совокупности потратить больше времени на восстановление», — добавила специалист.

При этом важно не проводить весь отпуск дома — перед компьютером или телевизором. Для перезагрузки нервной системы необходимы новые впечатления, которые помогут отвлечься от забот: поездка на природу, экскурсия, прогулка по парку, идеально — поездка в другой город.

«Трудовой кодекс РФ устанавливает ежегодный основной оплачиваемый отпуск минимум 28 дней, а также дополнительные дни для особых категорий сотрудников (учителя, работники с ограничением жизнедеятельности), а также жителей Крайнего Севера и приравненных к нему регионов. Максимальная продолжительность отпуска не ограничена, если она предусмотрена коллективным договором. На отдых более одного месяца сотрудник часто может рассчитывать по согласованию с работодателем и при подтверждении усталости и профессионального выгорания справками от психолога или психотерапевта», — резюмировала эксперт.

