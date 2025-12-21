Следующая крупная атака России на Украину станет «фатальной» для Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте в ходе выступления в Брюсселе, передает «Украина.ру».

По его словам, Европа переживает самый опасный момент со времен Второй мировой войны. Рютте предложил трехуровневую схему поддержки Украины, согласно которой основные боевые задачи будут выполнять ВСУ, а страны-союзники обеспечат их оружием и снаряжением.

Он также отметил, что некоторые государства НАТО уже готовы отправить свои войска на Украину в рамках «коалиции желающих».

19 декабря в ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин, характеризуя генерального секретаря НАТО, отметил его интеллект и системность, однако выразил недоумение в связи с его заявлениями о возможности войны с Россией.

По мнению Путина, Рютте рекомендуется прочитать новую Стратегию нацбезопасности США.

Ранее СМИ узнали о «невидимой войне» западных стран против России в интернете.