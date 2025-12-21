На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Кубани заявили о взрывах и ярких вспышках в небе

SHOT: в Славянском районе Кубани произошла серия взрывов
Станислав Красильников/РИА Новости

В Славянском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации Telegram-канала, над Кубанью уничтожают дроны-камикадзе.

Местные жители рассказали, что слышали пять взрывов и видели яркие вспышки в небе. Кроме того, над районом звучал гул мотора.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района упали обломки беспилотника. Они повредили трубопровод на одном из терминалов. При этом никто не пострадал, но произошло возгорание на площади в 100 кв. м. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого российское Минобороны заявило, что в период с 20:00 до 23:30 35 украинских дронов атаковали территорию РФ. Силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали 32 беспилотника над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом и по три — над акваторией Азовского моря и Белгородской областью.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

