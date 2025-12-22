Появились подробности о банде с автоматом Калашникова, устроившей стрельбу в баре ЮАР

Напавшие на бар под Йоханнесбургом скрылись с места происшествия после стрельбы

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) девять человек погибли и как минимум 10 были ранены во время стрельбы в баре, передает PBS.

В материале сообщается, что инцидент произошел в поселке Беккерсдал, расположенном в 46 км от Йоханнесбурга, вскоре после полуночи 21 декабря. Это уже второй случай массовой стрельбы в стране за последние три недели.

В полиции рассказали, что беспорядочную стрельбу в баре устроила группа из примерно 12 вооруженных людей, приехавших на белом микроавтобусе и серебристом седане. Некоторые из нападавших носили балаклавы. Они были вооружены пистолетами и автоматом Калашникова. Злоумышленники скрылись с места происшествия, мотив их нападения неизвестен.

