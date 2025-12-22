Москвичей предупредили о резком похолодании 22 декабря

В Москве в понедельник, 22 декабря, после полудня ожидается резкое похолодание. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Ожидается, что похолодание начнется после полудня и уже к вечеру столбики термометров в городе понизятся до -4°C, а в Подмосковье — до -8°C», — сказал собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра, похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и усилением ветра с порывами до 15 м/с. Вечером в отдельных районах Москвы возможна метель и гололедица на дорогах. При этом в ночь на вторник, 23 декабря, столбики термометров в столице опустятся до -8°C...-10°C, а в Подмосковье — до -7°C...-12°C, отметили синоптики.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве выпадет снег. По его словам, осадков ожидается немного. Синоптик отметил, что только в понедельник из-за вторжения холодных воздушных масс и прохождения атмосферного фронта прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.

Ранее синоптики пообещали снег и холод в новогоднюю ночь в Москве.