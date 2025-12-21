На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину

Сенатор Пушков: огромные затраты ЕС на Украину бесперспективны
Виталий Белоусов/РИА Новости

Огромные затраты Европейского союза (ЕС) на Украину бесперспективны. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Им (странам ЕС — «Газета.Ru») кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину», — написал сенатор.

Пушков добавил, что ЕС видит в финансировании Украины «громкий ответ» президенту США Дональду Трампу. По словам члена комитета, американский лидер фактически оставил европейские страны за бортом переговоров по урегулированию конфликта.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Орбан назвал «военной логикой» выдачу кредита на €90 млрд Украине.

