Овечкин поднялся на 20‑е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в 1527-й игре регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

20 декабря «Вашингтон» проиграл «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате со счетом 2:5, и Овечкин не сумел поразить ворота соперника. Таким образом, он не забил уже в седьмом матче подряд, однако вышел на чистое 20‑е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в НХЛ.

Россиянин обошел бывшего защитника Райана Сутера (1526 игр) и он может превзойти ближайшие показатели действующего игрока «Колорадо» Брента Бернса (1531 матч, 19-е место) и ветерана Шейна Доана (1540 матчей, 18-е место).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд в сезоне НХЛ.