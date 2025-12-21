В Нигерии 130 школьников вернули из плена

В Нигерии освободили из плена 130 ранее похищенных школьников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны по вопросам СМИ и связей с общественностью Сандей Даре в социальной сети X.

«В плену никого не остается», — написал представитель администрации.

По данным газеты Vanguard, общее число возвращенных из плена составило 230 человек.

В ноябре в населенном пункте Мага, штат Кебби, бандиты похитили 25 учащихся. Это было первое массовое похищение с марта 2024 года, когда в северной части штата Кадуна были похищены более 200 учениц.

Позже Agence France-Presse сообщило, что в Нигерии боевики похитили 303 ученика и 12 преподавателей католической школы Святой Марии. Среди похищенных были дети, которым по 10 лет.

Телеканал CNN заявил, что 50 школьникам удалось сбежать из плена.

Ранее Трамп пригрозил Нигерии вторжением.