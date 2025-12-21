В посольстве РФ рассказали, когда задержанные российские пилоты покинут Тунис

Посольство РФ: экипаж Ми-26 из россиян и белорусов вылетит из Туниса в Турцию

Экипаж вертолета Ми-26 из семи россиян и двух белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, ближайшим рейсом отправится в столицу африканской республики. Об этом рассказали ТАСС в посольстве РФ.

«Тунисские власти предприняли максимальные усилия, для того чтобы облегчить вылет из Туниса экипажу вертолета», — отметили в диппредставительстве.

В ведомстве уточнили, что из Туниса (столица республики называется так же, как страна. — «Газета.Ru») летчики первым рейсом вылетят в Турцию.

До этого стало известно, что власти африканской страны трое суток удерживали в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могли покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.

В диппредставительстве РФ выяснили, что проблема возникла, потому что у вертолета не было разрешения на перелет до следующего пункта назначения. Владеющая Ми-26 киргизская компания попросила российских дипломатов о помощи.

