Советники Белого дома заявили, что Трамп не готов признать поражение

Президент США Дональд Трамп пока не готов признать свое поражение на президентских выборах, но при этом понимает, что у него нет каких-либо шансов остаться на посту. Об этом телеканалу CNN рассказали два советника Белого дома.

Один из советников заявил, что тот понимает, что проиграл выборы.

При этом другой советник отметил, что действующий глава Белого дома планирует и дальше оспаривать результаты голосования, пока будет такая возможность.

Чиновники также заявили, что Трамп хочет верить в возможность своей победы.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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