Эрдоган переговорил с Путиным об импорте вакцин от коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 24 ноября переговорил с главой России Владимиром Путиным по телефону о поставке вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция внимательно наблюдает за результатами применения вакцин.

«Надеюсь, скоро сможем их использовать в нашей стране в широком масштабе», — сказал Эрдоган.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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