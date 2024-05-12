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В Харьковской области сообщили, сколько мирных жителей осталось в Волчанске

Глава Харьковской области Синегубов: в Волчанске остается менее 500 человек

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что, по последним данным, в городе Волчанске остается менее 500 человек, украинские власти продолжают вывозить гражданское население.

«Эвакуация гражданского населения не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек», — сообщил он.

Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский сообщил украинскому интернет-изданию «Инсайдер UA», что в городе людей почти не осталось. Предположительно, он говорил о Волчанске.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань российские военные нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад территориальной обороны.

11 мая украинские власти сообщили, что вывезли почти 1,8 тыс. человек, которые проживают в нескольких районах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение.

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