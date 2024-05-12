Мэр Белгорода назвал число детей, пострадавших при обрушении жилого дома

К этому часу в результате обрушения дома в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Всем оказывается медпомощь», — написал он.

По данным мэра, повреждения были зафиксированы в 62 квартирах в трех многоквартирных домах и 11 автомобилях.

«Территория оцеплена. Есть ограничения движения автотранспорта по улице Щорса в районе дома №53 и на проезде Автомобилистов», — добавил Демидов.⠀

Он отметил, что всем жителям пострадавшего дома предоставили места в пунктах временного размещения в Белгороде. Их обеспечивают всем необходимым. Задать вопросы можно по номеру телефона 122.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в МИД РФ заявили о причастности Запада к теракту в Белгороде.