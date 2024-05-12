Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину

Спасатели достали из-под завалов обрушившегося многоквартирного жилого дома в Белгороде еще одну женщину, она жива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов дома.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде снова объявили ракетную опасность.