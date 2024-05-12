Очаговое тление возникает на завалах в месте обрушения жилого дома в Белгороде

Очаговое тление возникло на месте завала у разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Под завалами возникло очаговое тление, ведется тушение», – сказал собеседник.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что иностранные союзники Киева имеют прямое отношение к теракту в Белгороде. По его словам, атака на жилой дом — наглядный пример отношения Киева к гражданскому населению.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку ВСУ на Белгород.