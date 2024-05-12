Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумах

В районе железнодорожной станции в Сумах на Украине зафиксирован взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Взрыв в стороне товарной станции железнодорожная станция Сумы-Товарная, скорее всего прилет на Грузовой двор», – говорится в сообщении.

По словам источника, в район станции прибыли машины скорой медицинской помощи.

12 мая Telegram-канал «Новини.LIVE» со ссылкой на местные паблики сообщил о взрыве, произошедшем на северо-востоке Украины в городе Сумы. Подробности случившегося не приводятся.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.