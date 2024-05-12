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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ

«Локомотив» переиграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» оказался сильнее «Оренбурга».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой команды под руководством Михаила Галактионова со счетом 2:0. На восьмой минуте отличился Алексей Батраков, которому ассистировал Максим Глушенков. На 62-й минуте Глушенков записал на свой счет вторую результативную передачу, после которой отличился Александр Сильянов.

На 83-й минуте в составе хозяев за вторую желтую карточку был удален Габриэл Флорентин.

После этой победы столичный клуб набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Оренбуржцы с активом 29 баллов сохранили за собой 12-е место в таблице.

В следующем туре «Локомотив» проведет домашнюю игру против воронежского «Факела». Эта игра пройдет 18 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» в 29-м туре сыграет с «Уралом» — матч состоится 19 мая в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может снять бестрофейное проклятье.

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