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Против водителя автобуса, упавшего в Мойку, открыто дело о фиктивной регистрации мигрантов

СК завел против водителя Курбонова дело о фиктивной регистрации мигрантов

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«Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Следственный комитет РФ завел против водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — отмечается в сообщении СК.

По выявленному факту следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье ст. 322.3. Уголовного кодекса РФ.

До этого стало известно, что суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова, управлявшего рейсовым автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Мойку.

Ранее стало известно, что в суде Курбонов раскаялся в том, что ехал на автобусе с неисправными тормозами.

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