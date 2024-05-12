В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, туалет, ванная, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Дважды с момента обрушения спасатели прерывали поисково-спасательные работы и и были вынуждены отойти в убежище по сигналу «ракетная опасность».

Ранее мэр Белгорода назвал число детей, пострадавших при обрушении жилого дома.