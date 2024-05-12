Москалькова призвала мировое сообщество осудить удар по жилому дому в Белгороде

Мировое сообщество должно осудить акты терроризма в отношении мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принять меры для прекращения нарушений прав гражданского населения. С таким призывом выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«В очередной раз призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов», – говорится в сообщении омбудсмена.

Москалькова также обратилась к уполномоченному по правам человека в Белгородской области с просьбой сделать все возможное для помощи людям, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым в результате обстрела.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку ВСУ на Белгород.