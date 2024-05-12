В постпредстве РФ заявили, что атаку на Белгород совершили вооружением НАТО

В постпредстве России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили в своем Telegram-канале, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород была осуществлена с применением вооружений стран НАТО.

«Сегодняшняя жестокая террористическая атака... была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении.

В постпредстве потребовали от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства, осудить данные действия. Там подчеркнули, что в ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических «фильтров».

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что из-под завалов дома в Белгороде извлекают пожилого мужчину.