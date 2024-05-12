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Сильные взрывы прозвучали в Белгороде

Сильные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне объявления ракетной опасности

Сильные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне объявления в городе сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого десятиэтажного дома и отошли в убежище.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину.

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Обстрелы Белгорода
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Обрушение дома в Белгороде
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