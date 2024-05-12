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Петербургская пенсионерка лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками

В Петербурге пенсионерка из-за мошенников лишилась квартиры и 20 млн рублей

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Depositphotos

В Петербурге 72-летняя женщина лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает »Фонтанка».

По версии следствия, неизвестные злоумышленники регулярно общались с пенсионеркой с 3 февраля по 10 мая, передает издание. Преступники под предлогом якобы обеспечения сохранности накоплений женщины убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».

Позже злоумышленники убедили пожилую женщину продать свою квартиру. Деньги она также отдала мошенникам. Сообщается, что общий ущерб от действий аферистов составил более 20 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование преступления. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого телефонные мошенники убедили профессора СПбГУ отдать им все накопления, женщина лишилась трех миллионов рублей.

Ранее на Урале школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам.

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