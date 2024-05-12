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Стало известно, при каком условии «Краснодар» победит в РПЛ

«Краснодар» не победит в РПЛ, если потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Краснодару», чтобы стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 необходимо победить в двух оставшихся матчах чемпионата с «Сочи» и московским «Динамо» при условии, что «Динамо» уступит еще и самарским «Крыльям Советов», а петербургский «Зенит» потеряет очки в одном из двух заключительных матчах сезона.

Это единственный расклад, при котором «Краснодар» сможет впервые в сезоне стать чемпионом России.

«Краснодар» после этого поражения стал располагаться на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Лидирует в таблице РПЛ московское «Динамо» с активом в 53 балла, петербургский «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко.

В матче 28-го тура «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:1. единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Краснодара» попросил прощения у жителей Краснодара.

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