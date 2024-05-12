ВС России заняли опорный пункт ВСУ на трассе H-08 в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России заняли опорный пункт украинских войск на автомагистрали H-08 в Запорожской области. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Знаковым моментом является взятие опорника ВСУ к юго-западу от Новопокровки на автодороге H-08», — указывается в публикации.

Согласно данным главы комиссии ОП, ближайшим крупным населенным пунктом является город Орехов.

«Наши взяли опорник на перекрестке этой трассы», — уточнил Рогов.

По его оценке, взятие нового рубежа играет особую роль с точки зрения контроля переброски украинских солдат на Ореховском направлении фронта и дальнейшего продвижения ВС РФ.

«Это большой тактический успех», — отмечается в сообщении.

Перед этим Рогов заявлял, что российские военнослужащие улучшили передовые позиции на Времевском участке линии фронта.

Ранее Рогов сообщил о переходе Работино в «серую» зону вне контроля ВСУ.