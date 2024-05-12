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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

МЧС России объявило об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе выключили сигналы ракетной опасности. Информация об этом появилась в Telegram-канале министерства чрезвычайных ситуаций России.

«Сигнал «ракетная опасность» отменен», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, поисково-спасательные работы в городе возобновляются.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске сирены ракетной опасности. Перед этим в Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома на улице Щорса. В подъезде было 40 квартир. На месте работают спасатели и военные. Остальные подъезды дома могут также рухнуть, жителей эвакуируют. Гладков сообщил, что подъезд рухнул после прямого попадания ракеты «Точка-У». Сирену ракетной опасности в регионе запустили около 11:20. Около 12:30 при разборе завалов на спасателей обрушился кусок крыши. Пострадали трое сотрудников МЧС.

Ранее Гладков выехал на место обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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