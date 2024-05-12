В Госдуме рекомендовали утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения России. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства России.

В публикации говорится, что Мурашко представил основные направления развития системы здравоохранения, в которой главной национальной целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Также на встрече Мурашко подробно ответил более чем на два десятка вопросов депутатов.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

До этого издание РБК писало, что Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.